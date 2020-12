Prezzo incredibile per M3/M4, il clone di Xiaomi Mi Band 4: solo 3,35 € con un coupon

Se volete mettervi uno smartband al polso spendendo poco e niente, ecco l’occasione: lo smartband M3/M4 è in promozione su Gearbest a 3,35 euro inserendo un codice speciale nel carrello prima dell’acquisto.

Si tratta di un’evidente clone della Xiaomi Mi Band 3 e 4, da cui quale riprende il design, i colori e molte delle caratteristiche che hanno reso celebre la smartband cinese, ad un prezzo che possiamo realmente definire incredibile.

Usa la tecnologia Bluetooth 4.0 a basso consumo per il collegamento con lo smartphone tramite l’app YO HO e la batteria incorporata, da 50 mAh, si ricarica in appena 1 ora (ma non sappiamo quanto dura una carica completa).

E’ certificato IPX7 quindi è sufficientemente impermeabile anche se – scrivono – non va indossato sotto la doccia o in piscina ed incorpora alcuni sensori che gli permettono di monitorare l’attività fisica quotidiana registrando ad esempio il numero di passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate.

Funziona anche come telecomando a distanza per scattare le fotografie con lo smartphone, ha la funzione che lo fa vibrare quando ci si allontana dallo smartphone per più di 5 metri in modo tale da non dimenticarselo da qualche parte, monitora il riposo notturno e funge da promemoria ricordando di alzarsi quando si sta seduti per troppo tempo. Tramite i microfoni può monitorare anche il livello del rumore ambientale e grazie ad alcuni sensori è in grado di rilevare i valori di pressione sanguigna.

Tutti questi dati vengono sincronizzati sullo smartphone via Bluetooth ogni 3-10 minuti. E’ compatibile con tutti gli smartphone Android sui quali è installata la versione 4.4 del sistema operativo e con gli iPhone a partire dalla versione 7.1 di iOS.

La confezione è minimalista stile Apple 2020, visto che «Questo prodotto non ha un caricabatterie: si prega di utilizzare un caricatore per cellulare per caricarlo». Dentro c’è solo il cinturino e il manuale delle istruzioni.

Se volete comprarlo, come dicevamo basta inserire il codice G5BF7DAB63912001 nel carrello per pagarlo 3,35 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.