Smartband Oppo Realme, per tenersi in forma spendendo pochissimo: sconto 21 euro

Se volete mettervi al polso uno smartband economico ma che al contempo non vi faccia rinunciare alle caratteristiche principali di questa categoria, comprate Oppo Realme adesso visto che, grazie ad un’offerta lampo, ve lo potete portare a casa per soli 21 euro.

Si tratta di un bracciale Smart dal design ridotto all’essenziale: schermo ampio e di forma rettangolare, e cinturino in linea costruito in silicone. Insomma è tra i più minimalisti che trovate al momento e pesa solo 20 grammi, quindi è anche leggero e comodo da indossare tutto il giorno.

Tornando allo schermo, è un pannello touch da 0.96″ a colori: ne può mostrare 65.000. I quadranti sono personalizzabili, potendo così adattare la schermata iniziale dell’ora non solo all’outfit del momento ma anche ai propri gusti ed esigenze, scegliendo ad esempio quelli con i numeri più grandi se si ha problemi di vista.

Per quanto riguarda le funzioni offerte, oltre a funzionare da monitor da polso per leggere tutte le notifiche – sms, chiamate, app – può tenere traccia di nove attività sportive diverse. Nello specifico offre specifiche modalità per tracciare yoga, camminata, corsa, ciclette, bicicletta, palestra, escursionismo, arrampicata e cricket.

Incorpora inoltre un cardiofrequenzimetro che funziona ininterrottamente, ventiquattr’ore su ventiquattro, e una funzione per analizzare il riposo ed aiutare l’utente a migliorarne la qualità nel tempo. Offre inoltre avvisi che ricordano di fare movimento quando si sta fermi per troppo tempo e di bere periodicamente acqua.

E’ certificato IP68 quindi si può usare anche in piscina senza temere di rovinarlo e, tra le caratteristiche più interessanti, si ricarica tramite spina USB incorporata senza dover usare alcun cavetto: basta sganciare una metà del cinturino per accedere alla spina e collegarlo così alla presa USB del computer o di un qualsiasi alimentatore per ricaricarne rapidamente la batteria.

Oppo Realme mostra l’ora sollevando il polso e spegne lo schermo quando il braccio è a riposo per risparmiare energia. Per chi ha un telefono Android è anche possibile sfruttare la funzione Smart Lock per sbloccare lo smartphone semplicemente indossando il bracciale.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento è in offerta lampo su GearBest: ve lo portate a casa per soli 21 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.