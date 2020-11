Smartband tutto-fare con design minimalista a soli 23 euro

Se state cercando uno smartband che sia al contempo elegante e funzionale, potete comprare quello che al momento trovate in offerta lampo con una riduzione del prezzo pari al 40%.

Si tratta di un bracciale caratterizzato innanzitutto da un design minimalista, che lo rende bello da vedere e piuttosto anonimo da indossare anche nella vita quoditiana. Ha uno schermo da 0,87″ di tipo OLED la cui interfaccia può essere orientata in verticale oppure in orizzontale, in base alle proprie preferenze, tramite software. Da qui si può leggere l’ora e tutti gli altri parametri che è in grado di monitorare tramite i sensori incorporati.

Ad esempio grazie al cardiofrequenzimetro può misurare i battiti del cuore in pochi secondi, e lo fa continuamente per tutto l’arco della giornata senza alcun intervento manuale. Così si può tenere traccia della frequenza cardiaca e segnalare al proprio medico eventuali misurazioni che presentano una o più irregolarità.

Può anche misurare la distanza percorsa e le calorie bruciate, sia nel quotidiano che durante l’attività fisica. Da questo punto di vista è infatti dotato di una modalità multi-sport per poter tracciare i vari allenamenti e analizzare poi i dati raccolti tramite lo smartphone, dove va installata l’app abbinata.

C’è anche la funzione che ricorda di fare del movimento quando si sta per troppo tempo seduti e la sveglia con vibrazione per potersi trasformare in un sistema di risveglio mattutino che non disturba le altre persone che si trovano nella stessa stanza. A tal proposito segnaliamo che c’è l’opzione per monitorare il riposo e migliorarlo così giorno dopo giorno.

Dal polso è possibile leggere tutte le altre notifiche ricevute sullo smartphone grazie al collegamento Bluetooth 4.0, compreso il contenuto parziale degli SMS ricevuti e l’ID dell’utente che sta chiamando. In questo caso è anche possibile rifiutare la chiamata attraverso la semplice pressione prolungata del tasto touch incorporato sul bracciale.

C'è infine la funzione trova telefono per farlo squillare se lo si perde di vista e quella per controllare lo scatto remoto del cellulare negli autoscatti e nelle foto di gruppo. Questo smartband, compatibile con iPhone e Android