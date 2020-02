Smartwatch F10, lo spudorato clone di Apple Watch costa poco più di 20 €

Vi siete innamorato del look e dello stile dello smartwatch della Mela ma non avete alcune intenzione di spendere più di 200 euro per averlo al polso? La soluzione su chiama F10, uno smartwatch dal prezzo particolarmente accessibile (poco meno di 30 euro) che ricalca nell’estetica il paradigma Apple, dalle forme della cassa, la posizione di pulsanti e ghiere e l’aspetto del cinturino.

Disponibile nei colori nero, argento e rosa, l’F10 include tutte le funzionalità che ci si potrebbe attendere da uno smartwatch moderno: tracciamento dell’attività sportiva, contapassi, cardiofrequenzimetro, misurazione della pressione del sangue e del livello d’ossigeno, calcolo delle calorie, tracciamento del sonno e supporto alle notifiche.

Dal punto di vista tecnico è dotato di schermo multitouch TFT da 1.54 pollici con risoluzione 240×240, è certificato IP67 per garantirne l’uso anche in situazioni “bagnate”, e integra una batteria da 200 mAh che permette di arrivare a 30 giorni di utilizzo (in modalità standby). Ovviamente si collega via Bluetooth al vostro smartphone con l’apposita applicazione.

Smartwatch F10 costa solo 27 euro circa e si acquista cliccando su questo link diretto.

