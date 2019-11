Smartwatch I5, solo 11 euro per il clone perfetto di Apple Watch

E’ l’idea regalo giusta: solo 11 euro per lo smartwatch i5, un clone di Apple Watch focalizzato sul fitness, che naturalmente può funzionare anche con Android. Disponibili in diverse colorazioni, si acquista a questo indirizzo a partire da 11 euro circa.

Al di là della funzione orologio, lo smartwatch è in grado di monitorare i passi fatti, aiutando l’utente a mantenersi in forma. Supporta anche il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna ed è in grado di controllare l’ossigeno nel sangue.

Lo smartwatch i5 è in grado di controllar in tempo reale, 24 ore su 24, le calorie bruciate, i passi effettuati e il chilometraggio percorso. Non solo si tratta di un ottimo compagno durante le fasi diurne, ma anche durante la notte, grazie al monitoraggio della qualità del sonno. Supporta anche l’allarme per la sedentarietà, così da avvertire l’utente quando è arrivato il momento di alzarsi per fare quattro passi.

i5 non manca anche di supportare il controllo della musica, oltre a poter tracciare i risultati di numerosi discipline sportive, come la corsa, il ciclismo, camminata, salti con la corda, e calcio.

L’orologio, oltre a fornire un importante aiuto sul reparto fitness, non disdegna quello delle notifiche da varie applicazioni, come chiamata, messaggi, e altre app di messaggistica. Lo smartwatch i5 gode di certificazione IP67, così da poterlo utilizzare anche sotto la pioggia.

Altre chicche riguardano lo scatto remoto: lo smartwatch può controllare la fotocamera del proprio smartphone, scattando a distanza con un solo click dal polso. Supporta molte lingue, tra cui l’italiano.

Lo schermo da 1,3 pollici ha una risoluzione non indifferente di 240 x 240, funziona con Android 4.4 e successive, e con iOS 8.5 e successive. La batteria da 170 mAh offre un’autonomia di circa una settimana.

Al momento si acquista in offerta a partire da 11 euro circa nella colorazione bianca.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.