Amazfit GTR in offerta a soli 80 €, sconti su altri smartwatch e smartband del marchio

E’ il momento giusto per mettersi al polso un nuovo smartwatch: grazie alle offerte attualmente in corso su Gearbest potete infatti scegliere tra decine di modelli con prezzi che partono da meno di 10 euro.

Le soluzioni in sconto sono prodotte da diversi marchi tra cui Amazfit con il suo GTR, scontato a soli 80 circa euro grazie al coupon DQAMAZFIT21. E’ forse l’offerta più interessante perché a questo prezzo vi portate a casa un dispositivo di qualità dotato di design e funzioni più avanzate.

Partiamo dal look, particolarmente accattivante: dotato di un’anima sportiva, lo stile dello smartwatch mostra interessanti spunti di eleganza e raffinatezza, ben lontano dall’essere un “pataccone” come molti altri smartwatch altrettanto performanti ma meno “stilosi”.

Diverse poi le altre proposte di Amazfit con prezzi a partire da poco meno di 50 euro, dotate di sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, impermeabili e dalle forme più disparate.

Ci sono anche smartband per poco meno di 13 euro oppure si può sempre tentare la fortuna con la Lucky Bag, ovvero un acquisto alla cieca che con una spesa pari a 8,14 euro vi portate a casa uno smartwatch a sorpresa.

Come dicevamo però questi sono soltanto alcuni degli smartwatch attualmente promossi in sconto su Gearbest. Potete dare uno sguardo a tutte le soluzioni in promozione cliccando qui.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.