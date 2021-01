Smartwatch “regalato”: solo 9 €, misura la pressione del sangue e l’attività cardiaca

Prezzo da urlo per chi è alla ricerca di uno smartwatch super economico ma dotato di tutte le funzioni necessarie: al prezzo di soli 9 euro si otterrà tutto il necessario, grazie anche al coupon ASLING88.

Il dispositivo è caratterizzato da look sportivo, bicolore rosso e nero o bianco nero, con un quadrante tondo, schermo a colori capacitivo 2.5D da 0.96 pollici e cassa spessa solo 9,5 mm: stile deciso ma a suo modo minimale.

Lato funzionalità non manca niente: disponibile il conteggio dei passi, delle calorie e delle attività sportive. Il cinturino in gomma lo rende il compagno ideale per le sessioni di allenamento più intense, grazie anche alla protezione IP67 che lo rende impermeabile quanto basta.

Sul fronte salute, lo smartwatch include anche un sistema per il tracciamento della pressione sanguigna e dell’attività cardiaca, i promemoria nel caso di attività sedentaria e il tracciamento del sonno.

Non mancano le notifiche dedicate a chiamate e messaggi, il tutto grazie all’immancabile applicazione, compatibile con iOS e Android, che consente l’impostazione di tutte le funzionalità dedicate.

Ultima ma non per importanza l’autonomia, che va dai 15 giorni di stand by a circa 3 o 5 giorni di utilizzo standard: la batteria da 100 mAh si ricarica completamente in circa 2 ore.

Se state cercando un’occasione imperdibile, questo smartwatch si acquista a circa 9 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon ASLING88 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.