Smartwatch TK88 con sistema di monitoraggio della salute in offerta lampo a 22,60 euro

Se volete mettervi al polso uno smartwatch ma non siete pienamente convinti che un dispositivo di questo genere faccia al caso vostro, provate la tecnologia comprando TK88: al momento, grazie ad un’offerta lampo su Gearbest, si compra in sconto a meno della metà del prezzo di listino.

Questo smartwatch, a differenza di Apple Watch, ha una cassa di forma circolare, quindi l’aspetto è più vicino a quello di un orologio tradizionale. I materiali sono molto buoni: la cassa è costruita in metallo anziché plastica, come accade per molti altri smartwatch che si posizionano nella stessa fascia di prezzo, mentre il cinturino è in silicone.

Per quanto riguarda lo schermo, monta un pannello IPS da 1.28 pollici con risoluzione Full HD su 240 x 240 pixel, mentre il processore è il chip REALTEK8762CW + BK3266. Il tutto è alimentato da una batteria da 160 mAh e la connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.0. Per quanto riguarda iPhone c’è bisogno che sia installato almeno iOS 9 mentre gli altri smartphone devono avere almeno la versione 4.4 di Android.

TK88 incorpora diversi sensori che gli consentono di tenere d’occhio la salute dell’utente. C’è un cardiofrequenzimetro attivo ventiquattro ore su ventiquattro e anche un sistema di monitoraggio della pressione sanguigna e della quantità di ossigeno nel sangue direttamente dal polso. Di notte è anche capace di tenere traccia dell’attività notturna in modo da poter analizzare il riposo al risveglio e trovare la migliore strategia per migliorarlo.

Ovviamente include anche le applicazioni che consentono di tenere traccia dell’attività fisica, dal contapassi al contacalorie, al sistema che misura la distanza percorsa e tutto il resto. Per quanto riguarda gli sport, può analizzare la corsa, il salto, basket, badminton, pallavolo, tennis e tanti altri.

Come per altri smartwatch, è possibile personalizzare i quadranti scaricandone di nuovi, tenere d’occhio il meteo, ricevere le notifiche, gestire chiamate ed SMS, impostare promemoria, sveglie, controllare la fotocamera dello smartphone a distanza o renderlo temporaneamente un semplice orologio attivando la modalità “non disturbare” per silenziare tutto e godersi a pieno il momento.

Lo smartwatch TK88 come dicevamo è in offerta lampo su Gearbest: anziché 54,41 euro al momento si compra in sconto del 58%, pagandolo cioè 22,60 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.