SMATE SX-01, il box Xiaomi youpin sterilizza tutto in offerta a 30,62

Soprattutto in questi giorni l’attenzione verso la pulizia e la sterilizzazione è massima. Per questo, allora, di particolare interesse è il box Xiaomi youpin, che permette di igienizzare oggetti di piccole e medie dimensioni. Si acquista in offerta lampo a poco più di 30 euro direttamente a questo indirizzo.

Prodotta con una calotta ecologica in ABS, resistente alle alte temperature, e dunque resistente nel tempo, il piccolo box offre 3 diverse modalità operative tra cui scegliere per rimuovere i batteri. Sul box è presente un unico pulsante multifunzionale, grazie al quale è possibile accendere e spegnere la periferica, nonché scegliere la modalità di sterilizzazione.

Il box permette di rimuovere fino al 99,9%: di batteri, grazie al suo elemento riscaldante composito in PET incorporato, che offre un riscaldamento uniforme, rapido e sicuro. La periferica punta molto sulla sicurezza, e per questo è previsto un sistema di spegnimento automatico della luce UV nel caso in cui l’utente apra il coperchio, evitando danni accidentali agli occhi e alla pelle causati dai raggi UV. Il box è anche particolarmente silenzioso, con un rumore durante la sterilizzazione inferiore ai 50 dB.

Il funzionamento è davvero semplice e immediato: è sufficiente inserire gli oggetti all’interno e avviare la sterilizzazione. Può essere utilizzato per eliminare batteri da oggetti di uso quotidiano, come maschere, occhiali, orologi, auricolari, ciucci per neonati, e chi più ne ha più ne metta.

