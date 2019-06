Smettete di soffrire, con il ventilatore Xiaomi Mijia 1X l’estate è più fresca

Si aspetta tutto l’anno l’estate, ma quanto arriva, inutile negarlo, si fa davvero fatica a respirare, per via di caldo e dell’afa sempre in costante aumento. Bastano circa 81 euro, però, per rendere il clima più gradevole, grazie al ventilatore Xiaomi Mijia 1X. Naturalmente, parole d’ordine restano stile e design.

Il ventilatore Xiaomi, di dimensioni standard (95 x 34 x 33 centimetri), ha uno stile unico, minimale. Utilizza 7 pale che vengono spinte da un potente motore brushless, che riduce al massimo il rumore (26,6 dB) e garantisce utilizzabilità prolungata nel tempo.

La velocità è regolabile su 100 diversi livelli con rotazione di 140 gradi, permettendo così di adattare la potenza in base alle esigenze della giornata. La sensazione di fresco arriva fino a 14 metri di distanza dal ventilatore, inoltre grazie al collegamento Bluetooth con lo smartphone è possibile controllarlo con i comandi vocali.

Il cavo di alimentazione è lungo quasi 3 metri e la caratteristica forse più interessante è l’irregolarità del sistema di ventilazione, capace di simulare il cambiamento per l’appunto irregolare del vento.

Se interessati all’acquisto, questo ventilatore Xiaomi Mijia 1X è attualmente in offerta lampo su GearBest al prezzo di circa 81 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.