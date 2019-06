Soddisfate la fame di memoria: WD MyBook 8TB su Amazon costa solo 169,90 €

Se avete fame di GB è il vostro giorno fortunato: su Amazon trovate al prezzo minimo del WD MyBook 8TB, ora proposto a solo 169,90 euro.

Questo disco si colloca nella fascia entry level di WD, ma non per questo rinuncia ad offrire alcuni elementi di interesse per un pubblico che cerca semplicemente il migliore prezzo possibile per GB di spazio. Si tratta di un disco USB 3, alimentato separatamente (non dalla porta dati) con un disco interno a basso consumo e buona velocità di trasferimento dati. Con questa configurazione rappresenta il sistema ideale per il back up di Time Machine di un computer desktop o laptop, come sistema di archiviazione di dati per alleggerire il disco interno o per l’intrattenimento domestico, ad esempio in collegamento ad una smart TV.

E anche dotato di protezione hardware tramite password. Offre anche software WD Backup, WD Security e WD Drive Utilities. Include WD Discovery per la facile connessione con i social media e i server di archiviazione cloud come Dropbox e Google Drive. È quindi possibile importare le foto, video e documenti da questi servizi on line.

Questo disco in commercio solitamente costa più di 200 euro. Fabiostore, un rivenditore molto qualificato di Amazon (100% di giudizi positivi), basato in Italia, ve lo vende a solo 169,90 euro, spedizione inclusa. Se preferite la spedizione con Amazon Prime, Ipertech (altro venditore italiano altrettanto apprezzato) lo propone a 178,90 euro.

Click qui per comprare