Con il soffione doccia smart la temperatura è sempre sotto controllo

Quanto è odioso dover toccare l’acqua con la punta del piede prima di infilarsi sotto la doccia per sapere se è troppo fredda o bollente? Eppure, senza dover ristrutturare il bagno, potete evitare di fare da cavia accantonando per sempre brividi e scottature semplicemente acquistando un soffione da doccia come quello attualmente in vendita a 30,92 euro.

Si tratta di un comune soffione da doccia con testa di forma circolare e attacco universale da 20 millimetri, in modo da poterlo agganciare a qualsiasi tubo della attualmente esistente. Quindi andrà benissimo con quello che avete già a casa e per usarlo non vi resta che svitare il vecchio e avvitare il nuovo: in pochi secondi è subito pronto all’uso.

Anche la costruzione è paragonabile a quella degli altri soffioni da doccia che troviamo in commercio: gran parte della struttura è realizzata in plastica di ottima qualità mentre il resto dei componenti, quelli più soggetti ad usura, sono stati costruiti in metallo in modo da garantire una lunga durata nel tempo.

Quel che lo rende diverso da tutti gli altri è però il sensore di temperatura incorporato alla base, che permette di conoscere se l’acqua è fredda o calda senza doverla toccare. Viene infatti mostrato un indicatore LED di colore blu quando la temperatura è al di sotto dei 38 gradi, mentre sopra questa soglia si accende quello di colore rosso. Ma la parte più interessante è data dal display LCD che segna con precisione i gradi della temperatura, quindi se dopo esservi infilati sotto la doccia scoprite che la vostra temperatura ideale è di (ad esempio) 35 gradi, con le docce successive non vi resterà che regolare il miscelatore del rubinetto in modo tale da raggiungere la temperatura desiderata e, solo a quel punto, infilarsi sotto l’acqua per lavarsi senza soffrire l’acqua troppo calda o troppo fredda.

Oltre a questo, il soffione in vendita presenta un interruttore che consente di regolare il getto dell’acqua su tre diverse modalità, in modo da adattare il getto scegliendone uno più ampio e dolce – ad esempio per lavarsi il corpo – oppure uno più ristretto e concentrato – ad esempio per il risciacquo della cute dopo lo shampoo – in base all’uso che si deve fare in quel momento.

Se siete interessati all’acquisto sappiate che al momento lo potete comprare a 30,92 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.