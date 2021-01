Solo 10 € le cuffie auricolari half-in-ear Lenovo PD1 con 15 ore di autonomia

Prezzo super popolare per Lenovo PD1, cuffie auricolari che si acquistano a soli 10 euro in offerta lampo applicando il coupon PAH8AG4G8N.

Si tratta di cuffie true wireless in stile half-in-ear (simile alla AirPods di Apple), perfette per chi non gradisce l’ergonomia in-ear, e dotate di tutte le ultime tecnologie più all’avanguardia.

Includono un chip Bluetooth 5.0, per ridurre al massimo la latenza e il consumo energetico della trasmissione wireless e offrire un accoppiamento rapido con il dispositivo cui le si vuole collegare.

Grazie al chip le Lenovo PD1 godono di un’autonomia significativa, circa 3 ore di ascolto continuativo, grazie alla batteria da 30 mAh inclusa in ogni auricolare e agli aggiuntivi 300 mAh dell’apposita custodia (dotata di connettore USB-C), che consente una ricarica on the go e porta le ore complessive di ascolto a 15.

Le cuffie auricolari includono anche un sistema di cancellazione del rumore intelligente, controlli touch a sfioramento ed un apposito LED esterno di segnalazione per ottenere le informazioni base sullo stato delle cuffie, qualora per esempio sia necessario ricaricarle.

Disponibili nei colori bianco, nero e rosa, le cuffie auricolari half-in-ear Lenovo PD1 si acquistano a circa 10 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon PAH8AG4G8N in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.