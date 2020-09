Solo 10 € saturimetro digitale a LED in offerta online con spedizione gratuita

La pandemia non è ancora finita, e anche quando dovesse finalmente sparire, prendersi cura della propria salute rimarrà sempre un imperativo. ancor di più in questi giorni, dove è bene mantenere sotto controllo determinati valori, che possono essere indice di qualche problema, così da intervenire tempestivamente.

Grazie alle offerte online bastano solo 10 euro per mettersi in casa un pulsiossimetro digitale, che può indicarvi in pochi istanti la quantità di ossigeno nel sangue, e il numero di battiti al minuto, facendo scattare eventuali campanelli d'allarme, così da poter richiedere l'intervento del medico.

Si tratta di un prodotto certamente adatto per tutta la famiglia, per potersi prendere cura di sé in modo davvero semplice, da utilizzare anche dopo l’attività fisica. Il saturimetro misura principalmente la saturazione di ossigeno nel sangue e anche la frequenza del polso.

Il saturimetro è adatto per la famiglia, ma utile anche in eventuali strutture mediche. Può essere impiegato anche su mamme in dolce attesa, è adatto anche a persone di età superiore ai 60 anni, e il suo utilizzo è davvero semplice.

Per il corretto funzionamento, infatti, è sufficiente accendere il saturimetro, inserire un dito nell’incavo di e rilasciare il morsetto. A questo punto sarà sufficiente premere l’unico pulsante frontale posizionato sulla parte bassa per ricevere tutte le informazioni in pochi secondi. Lo schermo a LED, con i numeri piuttosto grandi, permetteranno una facile lettura da chiunque. Lo schermo orizzontale è facile da leggere, anche per i più anziani.

Sono disponibili online diversi pulsiossimetri

Se volete visionare l'offerta completa potete collegarvi a questo link diretto.

