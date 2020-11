Solo 100 € il tablet Teclast P20HD: schermo da 10 pollici, connessione 4G in offerta lampo

Se siete alla ricerca di un tablet che abbia un ampio display, e il supporto al 4G, non pensiate di dover spendere troppo: grazie all’offerta con codice sconto che vi proponiamo in calce, Teclast P20 HD verrà a costare appena 100 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Dotato di un processore SC9863A a 1,6GHz, supporta il 4G, dunque le reti TDD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA e GSM, così da poter navigare da qualsiasi posizione, senza necessità di essere collegati al WiFi. Come già anticipato, una delle sue caratteristiche più interessanti è il display, da ben 10,1 pollici, con risoluzione di 1920 x 1200.

A livello di memoria, il tablet gode di ben 4GB di RAM e 64GB di ROM, espandibile tramite microSD. Non manca neppure la doppia Fotocamera, in particolare una telecamera posteriore da 5,0 MP con autofocus e una anteriore da 2,0 MP per chiamate video in anche sotto rete 4G.

Non manca, ovviamente, la possibilità di collegarsi in WiFi, tramite modulo Dual Band 2,4GHz / 5,0GHz , così come non manca il GPS. A livello di autonomia gode di una batteria da 6000 mAh, che permette almeno 7 ore di utilizzo in riproduzione video.

Capacità della Batteria (mAh): 6000mAh

Arriva a casa con il sistema operativo Android 10, tra le distribuzioni più recenti dell’OS di Google. Il tablet ha un peso di circa 530 grammi, e dimensioni contenute in 24 x 15 x 0,79 cm.

Si acquista a questo indirizzo al prezzo di 100 euro cliccando sul questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.