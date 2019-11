Solo 13 € le Xiaomi Redmi AirDots, cuffie auricolari wireless al prezzo più basso di sempre

Se stavate aspettando l’offerta della vita per acquistare un paio (magari il vostro primo) di auricolari true wireless, ecco che Gearbest ve la serve su un piatto di argento: stiamo parlando delle Xiaomi Redmi AirDots, gli auricolari del brand cinese caratterizzate da un prezzo super competitivo grazie al brand Redmi, da sempre garanzia di rapporto qualità prezzo imbattibile per i prodotti dell’azienda orientale.

Le caratteristiche sono ormai note: auricolari in-ear con tecnologia wireless Bluetooth 5.0, due driver da 7.2mm con tecnologia DSP di riduzione del rumore attiva, una batteria da 40 mAh che garantisce fino a 4 ore di ascolto continuato che diventano 12 grazie alla batteria da 300 mAh integrata nella custodia, in cui riporle per la ricarica e che permetterà in totale di utilizzare le Xiaomi Redmi Airdots per 12 ore circa.

Il punto di forza di questa offerta è il prezzo: parliamo di soli 13 euro circa con spedizione gratuita, un costo irrisorio che rende questa offerta dedicata agli Xiaomi Redmi AirDots una delle migliori offerte dell’Evento 11.11 di Gearbest.

Meglio dunque approfittare il prima possibile di questa super offerta:

L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte;

