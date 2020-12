Solo 149 euro lo Xiaomi Mijia Mi G1, il super robot aspirapolvere che lava e aspira

Super offerta per lo Xiaomi Mijia Mi G1, l’aspirapolvere super minimale, che eroga una potenza di aspirazione di 2200Pa, con, regolazione a 4 marce e che costa davvero pochissimo: in offerta a soli 149 euro. Clicca qui per acquistare.

Tra le sue principali caratteristiche il robot Xiaomi presenta 4 diverse modalità di aspirazione, così da potersi meglio adattare ad ambienti diversi e alla quantità di sporco. Non solo aspira, ma lava pure, grazie alla presenza del serbatoio dell’acqua a controllo elettronico da 200ml, con la possibilità di sfruttare 3 marce di regolazione dello scarico dell’acqua per una diversa cura del pavimento.

L’aspirapolvere si prende cura delle diverse superfici, potendo lavare anche il legno, così come la modalità aspirapolvere si adatta a tutte le diverse superfici. Gode di un sistema a 3 filtri, efficace filtrare la polvere da 3 micron, evitando l’inquinamento secondario. Ancora, tra le sue principali caratteristiche, che servono a distinguerla rispetto ad altri concorrenti, lo spessore: G1 ha un corpo sottile da appena 82 mm.

Non mancano le opzioni di pulizia smart, come la pianificazione intelligente del percorso, la possibilità di costruire la mappa dell’intera casa in tempo reale, potendo scegliere quale stanza o angolo pulire in modo preciso. L’utente avrà il pieno controllo della pulizia grazie all’app Mijia, potendo iniziare la pulizia anche da remoto, con un semplice click.

Come già anticipato, la capacità di aspirazione è di 2200Pa, mentre a livello costruttivo l’aspirapolvere si presenta con un corpo in ABS e metallo. La batteria integrata da 2500 mAh permette circa 90 minuti di autonomia, più che sufficiente per pulire una casa di medio grandi dimensioni.

Il prodotto pesa circa 3,4 kg e misura 35 x 35 x 8,20 cm. In confezione, oltre al robot Xiaomi G1, anche la base di ricarica, i contenitori per polvere e acqua, spazzola, e mocio.

Si acquista direttamente a questo indirizzo al prezzo di prevendita di 149 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.