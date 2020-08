Solo 15 € per il dispenser automatico di sapone senza contatto, attento all’igiene delle mani

Un dispenser di sapone attento all’igiene: è Alfawise AD-1807 che grazie ad un sensore ad infrarossi è capace di rilevare la presenza della mano al di sotto dell’ugello ed erogare automaticamente il sapone senza richiedere la pressione di un pulsante.

E’ questo infatti il difetto principale di qualsiasi distributore di sapone liquido o in schiuma: per dosarlo solitamente richiede la pressione di un pulsante, pressione che ovviamente avviene con le mani sporche e che pertanto non faranno altro che aggiungere batteri ad un componente che dovrà essere poi toccato altre centinaia di volte e da più persone.

Sicché invece di pulire le mani si ottiene l’effetto contrario trasformandole in una vera e propria calamita di sporco e batteri, un risultato che in questo momento storico sarebbe meglio evitare il più possibile.

Con Alfawise AD-1807 il problema è risolto perché per l’appunto non ha bisogno di pulsanti per funzionare: si avvicina la mano sotto l’ugello e, come per magia, verrà dosata la giusta quantità di sapone necessaria per igienizzare le mani senza che queste debbano toccare altro fuorché l’acqua per poi sciacquarle al termine della pulizia.

Si tratta di un ottimo prodotto che si rivela particolarmente utile all’interno dei bagni di autogrill, ristoranti, bar e altre strutture pubbliche ma può fare la differenza anche nel bagno di casa o vicino al lavello della cucina.

L’AD-1807 una capacità di 350 ml e si utilizza con quattro batteria stilo AA; per ricaricarlo è sufficiente mischiare del normale sapone liquido con l’acqua: per ogni parte di detergente sono sufficienti dai 3 ai 5 parti dia acqua. La soluzione consentirà al dispenser di erogare direttamente la schiuma di sapone comodamente sulle mani.

Al momento Alfawise AD-1807 è in vendita a soli 17 euro ma se inserite il codice GB-FHSDWFAS nel carrello lo potete comprare in sconto per soli 15 euro circa.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.