Solo 150 euro la stampante Creality 3D Ender 3 PRO, fra le migliori nel rapporto qualità prezzo

Offerta imperdibile per la stampante Creality 3D Ender 3 pro, in vendita a soli 150 euro nella sua versione più recente ed aggiornata.

Sono numerose le caratteristiche che rendono questa stampante una delle migliori scelte in rapporto qualità prezzo. Integra una piastra di stampa removibile e in grado di mantenere una temperatura costante su tutta la superficie di costruzione ed una facile rimozione dei modelli di stampa dopo il raffreddamento.

La Ender 3 Pro viene fornita con un alimentatore certificato UL, che protegge la stampante da sbalzi di corrente imprevisti e che permettono un riscaldamento a 110 ℃ in soli 5 minuti. Inoltre l’apparecchio può riprendere a stampare dall’ultima posizione di estrusione registrata nel caso di interruzioni di corrente impreviste.

Il kit in offerta è solo parzialmente assemblato, consentendo di prendere dimestichezza con la stampante 3D già nella fase conclusiva dell’assemblaggio. Di per sé assemblare la stampante 3D è già un’esperienza divertente: naturalmente, in confezione tutto l’occorrente per il suo montaggio.

La stampante è realizzata in lega di alluminio ed è compatibile con filamenti da 0,4 mm mentre le sue dimensioni sono davvero compatte: una volta assemblata è di 44 x 44 x 47 centimetri, con un peso di circa 7 Kg. Qui di seguito le specifiche complete.

La dimensione massima di stampa è pari a 220 x 220 x 250 mm, con una velocità di stampa di 180 mm al secondo.

Creality 3D Ender 3 pro utilizza un estruso in alluminio 40 × 40 mm per la base dell’asse Y che migliora la stabilità complessiva della superficie di stampa. Usa anche delle ruote portanti per fornire maggiore rigidità, ridurre l’attrito e i livelli di rumore.

Infine impiega un nuovo estrusore “MK-10” con lo scopo di ridurre il rischio di intasamento dei filamenti e di estrusione non uniforme. Infine è dotata di un letto di stampa magnetico C-MAG alla piastra di costruzione che migliora l’adesione per tutti i tipi di filamento.

Creality 3D Ender 3 pro si acquista a soli 150 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.