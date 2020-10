Solo 160 € l’aspirapolvere wireless Xiaomi Mijia, l’alternativa low cost a Dyson

Offerta imperdibile per chi è alla ricerca di un aspirapolvere potente, senza fili e capace di rappresentare una buona alternativa ai più costosi modelli di Dyson: l’aspirapolvere Xiaomi Mijia si acquista in super sconto a 160 euro circa.

Caratterizzato da un design classico e ormai consolidato, con un look molto minimale e moderno, ma non rinuncia ad una grande forza di aspirazione di 100AW, dotata di un motore DC a frequenza variabile da 100000rpm e una pressione statica standard elevata di 23KPa. che garantisce potenza quando necessaria.

La batteria integrata dell’aspirapolvere wireless Xiaomi Mijia consente un funzionamento continuo di circa 30 minuti a velocità standard, che si riduce a circa 6 minuti alla massima potenza. In modalità standard si riuscirà a pulire un appartamento di oltre 150 metri quadri. Il tutto con una rumorosità di circa 78dB.

Dotato di quattro testine, permette di essere impiegato su pavimenti, materassi, ma anche per pulire l’interno dell’auto e perfino la tastiera del vostro notebook.

L’aspirapolvere Xiaomi Mijia ha un peso di 1,5 Kg, e dimensioni contenute in 60,00 x 22,00 x 12,00 cm. All’interno del pack di vendita, oltre al corpo principale, anche l’alimentatore per la ricarica, una spazzola da letto, una per i pavimenti, un filtro, il supporto per la ricarica, una spazzola di aspirazione piatta.

L’aspirapolvere wireless Xiaomi Mijia si acquista a poco più di 160 euro cliccando su questo link diretto. La spedizione è stimata in 7/15 giorni.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.