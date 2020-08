Solo 17 € la videocamera Xiaomi Smart Camera, il “guardiano” smart della vostra casa

Disponibile in offerta a soli 17 euro la recentissima Xiaomi Smart Camera, videocamera perfetta da montare in casa monitorare sempre la situazione, grazie anche ad un angolo di visione fino a 170º e alla sua resistenza all’esterno, garantita dalla certificazione IP65.

La Xiaomi Smart Camera cattura immagini in Full HD 1080P, con una frequenza di fotogrammi massima di 20 fps. Ovviamente ha una visione notturna a infrarossi da 940 nm e quanto al design, naturalmente, è tra le più minimali ed eleganti, in pieno stile del brand.

Grazie all’angolo di visione di 170 gradi sarà possibile controllare un’intera stanza,

così da evitare i punti ciechi, mentre la visione notturna a 8 LED consente di guardare in modo chiaro ciò che avviene nel raggio di massimo 10 metri.

Inoltre la certificazione IP65 ne permette l’installazione anche all’esterno, come ad esempio in prossimità di garage o in giardino, per controllare gli esterni senza doversi preoccupare delle condizioni atmosferiche.

Se deciderete di installarla all’interno, potrà fare comodo il sistema di aggancio magnetico presente sulla base: sarà semplice agganciarla al frigorifero o ad altri supporti attraverso la base magnetica, senza doversi preoccupare di aggiungere adesivi o tasselli.

Fra le caratteristiche è incluso il rilevamento avanzato del movimento pensato per evitare falsi allarmi e inviare l’avviso solo quando rileva davvero movimenti umani. Questa funzione consente sempre di registrare tutti i movimenti percepiti, ma invia notifiche solo per i casi di vero allarme.

La Xiaomi Smart Camera supporta anche l’uso di scheda MicroSD, l’uso dell’archiviazione su Cloud NAS mediante router compatibili – o altri dispositivi di archiviazione compatibili – ed è completamente compatibile con l’intero ecosistema Mijia e con l’ecosistema Xiaomi Smart.

Al momento si acquista in super offerta al prezzo di circa 17 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.