Solo 19 € il telemetro distanziometro digitale tascabile tuttofare Xiaomi Duka

Xiaomi Duka è un interessante e potente telemetro portatile, molto interessante per chi lavora nel campo dell’edilizia ma anche per chi deve ristrutturare la propria abitazione o ha bisogno di avere un metro di precisione sempre in tasca, ancor più interessante grazie al prezzo di 19 euro con il coupon I5C38698B3D53000.

Definito anche “distanziometro” nella pagina di prodotto, Xiaomi Duka è in sostanza uno strumento capace capace di misurare la distanza intercorrente tra l’utilizzatore e un qualsiasi punto del campo visivo. Ma non solo: il Duka si presta a molte altre funzionalità.

Xiaomi Duka infatti non misura soltanto la distanza tra due punti ma può essere usato anche per calcolare la superficie di oggetti, intere aree, angoli di intersezione, volumi e spazi, aiutando così l’utente nella progettazione di una pianta di casa o del cantiere sul quale sta lavorando, ma anche semplicemente a scegliere l’angolazione giusta per posizionare un complemento d’arredo.

Per la lettura delle misurazioni, Xiaomi Duka sfrutta uno schermo retroilluminato ed un solo pulsante attraverso il quale è possibile avviare e controllare le varie misure. La singola misurazione si porta a termine in un click, in soli 0,2 secondi e anche di oggetti o superfici distanti anche 40 metri con un errore di appena 1 millimetro.

Inoltre può eseguire oltre 3.500 misurazioni con una sola carica (monta una batteria da 200 mAh ricaricabile tramite microUSB) ed è dotato di modalità di spegnimento automatico quando resta inattivo per diversi minuti, aiutando così a risparmiare preziosa energia.

Fra i punti di forza vale la pena evidenziare anche le dimensioni: il gadget è veramente piccolissimo (misura 8,6 x 2,2 centimetri) ed è spesso appena 1,1 centimetri, capace cioè di sparire tranquillamente nel taschino della camicia o dei pantaloni. Pesa solo 28 grammi anche grazie alla scocca esterna in alluminio e ABS, al contempo leggera ma anche robusta e resistente all’usura.

Se interessati, lo potete comprare a circa 19 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon I5C38698B3D53000 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.