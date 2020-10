Solo 20 € la Wi-Fi smart camera 1080 Alfawise N816, per una casa sempre sotto controllo

Interessante offerta per chi desidera acquistare una smart camera per la propria casa: la piccola e discreta Alfawise N816 è in vendita a poco più di 20 euro, un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

La Alfawise N816 è una fotocamera dotata di risoluzione da 1080p e naturalmente dotata di connessione wi-fi con formato di codifica H.265; supporta l’archiviazione in cloud e include l’espansione via SD card fino a 128 GB.

Qui di seguito un video che illustra nei dettagli le molte funzionalità incluse.

È dotata di numerose funzionalità avanzate come ad esempio la modalità di ripresa notturna a infrarossi grazie alle 6 luci LED incorporate che permettono di sfruttare la visione notturna fino a circa 8 – 15 m di distanza (a seconda delle condizioni).

La lente integrata e il motore integrato consentono di godere di un angolo di visione a 360 gradi in orizzontale e 90 gradi verticale a 90, opzione direttamente disponibile attraverso l’applicazione, che permette di muovere la webcam e di tenere sotto controllo la registrazione dallo smartphone quando si è lontani da casa.

La fotocamera è dotata di sistema di rilevamento sensibile al movimento, coadiuvato da intelligenza artificiale in grado di riconoscere la fisionomia umana, con allarme istantaneo integrato e preciso.

Alfawise N816 è dotata inoltre di un sistema di tracciamento intelligente dei soggetti che permette di garantire che un preciso soggetto sia sempre al centro dell’inquadratura.

Inoltre supporta anche l’audio bidirezionale (è possibile parlare ed ascoltare attraverso la videocamera) grazie al microfono e all’altoparlante integrato, funzionalità perfetta per mantenersi in contatto con la famiglia o per tenere d’occhio il proprio animale domestico.