Solo 20 € termometro termo scanner a infrarossi senza contatto: perfetto ovunque

Offerta interessante quella per un termometro senza contatto ad infrarossi multi-funzione, in vendita a circa 20 euro ma dotati di caratteristiche particolari.

Il termometro SM-T60 si presenta come un dispositivo dotato di display LCD e sensore infrarossi posizionato frontalmente: per rilevare infatti la temperatura basterà avvicinare la mano o la fronte entro 8 cm dal sensore infrarossi e osservare il risultato della misurazione sul display.

Questo form factor rende questo termometro particolarmente versatile: oltre a poter essere utilizzato in casa come qualunque altro termo scanner ad infrarossi, potrà anche essere fissato ad un muro o agganciato ad un treppiede, situazioni particolarmente utili in ambienti quali uffici o cantieri.

Non sarà dunque necessario dover estrarre dalla tasca continuamente un termometro a pistola ma basterà avvicinarsi al SM-T60 per rilevare la temperatura, modalità di utilizzo che riduce ulteriormente il contatto, rendendo questo sistema ancora più sicuro.

Il termometro è alimentato da una batteria 18650 ma può essere alimentato anche via USB nel caso ce ne fosse la possibilità.

Il termometro SM-T60 ad infrarossi si acquista a circa 21 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.