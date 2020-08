Solo 21 € il gateway Xiaomi Mijia ZigBee 3.0 compatibile con Apple HomeKit

Super offerta per il recente gateway Xiaomi Mijia, strumento indispensabile per rendere la propria casa “smart” con l’installazione di dispositivi di automazione intelligente, compatibile in questo caso anche con Apple Homekit e in vendita a poco più di 20 euro.

Grazie a quest’hub sarà possibile effettuare un controllo ancor più intelligente dei dispositivi smart presenti in casa, realizzando combinazioni complesse ed interagendo con altri accessori presenti in casa, anche attraverso Siri (via HomeKit).

L’hub propone sempre un design minimale, in linea con tutte le altre periferiche Xiaomi per la casa, con dimensioni pari a 9,00 x 9,00 x 2,50 cm. Al suo interno integra un modulo WiFi a doppia antenna compatibile con il protocollo ZigBee 3.0, che utilizza tecnologie 2 x 2 MIMO per un segnale più forte, e una migliore capacità di penetrazione della parete, per una copertura in casa più ampia: la distanza di trasmissione può arrivare fino a 200 mq in un ambiente aperto.

La periferica gode di numerose certificazioni, come Bluetooth Alliance, WiFi Alliance, Alliance, Cina, RoHS, e altre ancora, così da garantire massima compatibilità e durata nel tempo. La shell è realizzata in materiale resistente ai raggi UV, che non si sbiadirà anche dopo un lungo utilizzo. La connessione con i dispositivi in casa e il setup iniziale è davvero semplice.

E’ sufficiente collegare il gateway alla corrente, aprire l’app Mijia e aggiungere questo Xiaomi Mijia Gateway; da qui, sarà sufficiente seguire le istruzioni a schermo per poter collegare tutte le periferiche compatibili presenti in casa.

Al momento il Gateway Xiaomi Mijia ZigBee 3.0 si acquista in offerta lampo a 21 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.