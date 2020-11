Solo 22 € custodia tastiera retro illuminata per iPad Pro 2020 11 pollici

Spesso gli accessori per gli iPad di Apple sono davvero costosi, eppure oggi vi proponiamo un’offerta che ha dell’incredibile: una cover tastiera, con tanto di retroilluminazione, per iPad Pro 2020 da 11 pollici, in offerta lampo a poco più di 22 euro. Clicca qui per acquistarla.

In questo caso si tratta di una custodia protettiva a libro, di quelle che si aprono e chiudono, e che sono in grado di proteggere interamente il dispositivo, sia sulla parte frontale, che su quella posteriore.

All’interno la sorpresa: è presente una vera e propria tastiera, con tasti fisici meccanici, con tanto di retro illuminazione. Peraltro, la tastiera può essere staccato, così diventando una normale tastiera senza, che potrà essere utilizzata senza cover e con altri dispositivi differenti da iPad.

La custodia è progettata specificamente per iPad Pro, con un porta Apple Pencil incorporato. In poche parole, si tratta di un accessorio che di fatto trasforma l’iPad in un laptop in pochi secondi.

L’intera cover pesa circa 300 grammi, e ha dimensioni contenute in 25,00 x 20,00 x 3,00 cm. Disponibile in diverse colorazioni, di solito ha un costo di oltre 30 euro, ma al momento la si può acquistare a circa 22 euro direttamente a questo indirizzo.

