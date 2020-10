Solo 25 € la Huawei Honor Band 5, la smart band con saturimetro SpO2

Quanto si parla di smartband economiche Honor Band 5 è ancora un best buy grazie a numerose funzioni che la rendono ancora oggi un valido acquisto. Fra queste non possiamo non citare ovviamente il saturimetro e il prezzo competitivo, pari a soli 25 euro grazie al coupon PITLONG20.

Come detto fra le funzioni top c’è sempre la possibilità di monitorare l’SpO2 nel sangue, funzione unica nella sua categoria soprattutto in questo periodo storico in cui avere a disposizione un saturimetro direttamente sul polso è qualcosa che può sempre tornare utile.

Disponibile anche il controllo della musica a distanza: tramite l’app Huawei Health, gli utenti Honor Band 5 potranno visualizzare istantaneamente e utilizzare direttamente al polso le app musicali preferite, tra cui Google Play Music, Spotify, YouTube, Shazam, e Huawei Music.

Honor Band 5 sfrutta la tecnologia di monitoraggio del sonno TruSleep2.0 proprietaria di Huawei, considerata affidabile e fra le migliori della sua categoria, in grado di dare buoni consigli sulla qualità del proprio sonno, segnalando eventuali problematiche notturne e come risolverle.

Si tratta di uno dei sistemi più completi apprezzabili su un bracciale low cost, complice anche un’applicazione di supporto Huawei Health davvero completa da questo punto di vista.

Ancora, Honor Band 5 risulta essere imbattibile anche dal punto di vista della personalizzazione delle Watch Faces, con oltre 100 disponibili, permette fino a 14 giorni di utilizzo con una singola ricarica ed è possibile anche scattare attivare la fotocamera del cellulare.

Il prezzo è sempre di 25 euro con spese di spedizione gratis dall’Italia applicando il coupon PITLONG20 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.