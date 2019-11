Solo 3 dollari per domare i PDF con PDF Manager Ultimate, in super offerta

PDF Manager Ultimate, uno dei migliori software per leggere, modificare e convertire i file PDF su Mac, a soli 3 dollari. E’ questa una delle possibilità che vi offre BundleHunt con la sua nuova operazione sconto, grazie alla quale andate a risparmiare più di 60 dollari in un colpo solo.

Sviluppato da Cisdem, questo software punta tutto sulla produttività con i file PDF permettendo di modificarli, convertirli, aggiungere una firma, dividere o unire una o più pagine, comprimere i documenti, aggiungere un commento e organizzare i file PDF in un click.

Offre tutti gli strumenti per aggiungere una nota, modificare il testo, sottolinearne una parte e convertire qualsiasi PDF in un documento Word, Excel, PPT, Pages, in un comune file di testo oppure in un ebook ePub o un file HTML. Integra la tecnologia OCR per riconoscere il testo in documenti scannerizzati ed esportarlo in un qualsiasi documento testuale per poterlo utilizzare come più si preferisce. Riconosce più di 49 lingue tra cui anche l’italiano.

Oltre a poter comprimere, separare o unire le pagine, PDF Manager Ultimate permette anche di proteggere i documenti PDF con una password, evitando così che un documento importante possa essere letto da persone non autorizzate. Questo software funziona su macchine con processori ad almeno 1 GHz, accompagnati da 512 MB di RAM e uno schermo con risoluzione pari o superiore a 1.024 x 768 pixel.

Per acquistare PDF Manager Ultimate a 3 dollari invece che a 70 dollari basta sbloccare il bundle di BundleHunt pagando una piccola tassa di ingresso: nel momento in cui scriviamo è di soli 2,5 dollari ma questo prezzo crescerà o diminuirà, a sorpresa, di giorno in giorno.

In pratica se acquistate questo programma con BundleHunt spenderete complessivamente 5,5 dollari invece di 70 ma volendo potrete anche aggiungere altri software per Mac in super-sconto e pagare il tutto davvero pochissimo.

Ad esempio tra i migliori software attualmente in promozione trovate Luminar Flex Plugin a 4 dollari anziché 69, TextSoap a 5 dollari invece di 45, CloudMounter a 2,5 dollari anziché 30, Hype 4 a 5 dollari invece di 50, Fastest VPN a 5 dollari anziché 120, Intego Washing Machine a 2,5 dollari invece di 30 e il gioco Civilization Beyond Earth a 10 dollari invece di 60.