Solo 30 € Huawei Honor X1, le cuffie auricolari cloni di Apple AirPods Pro con 24 ore di autonomia

Offerta da non perdere per le cuffie auricolari Huawei Honor X1, auricolari in-ear cloni di Apple AirPods Pro venduti ad una frazione del prezzo, solo 30 euro circa in offerta lampo.

Si tratta di auricolari true wireless Bluetooth dal colore bianco, stilisticamente molto simili al prodotto Apple (look total white), dotate dell’immancabile custodia magnetica di ricarica per trasportarle comodamente.

Nonostante il costo vantaggioso le Huawei Honor X1 integrano diverse funzionalità avanzate fra cui possiamo segnalare la durata della batteria: una sola ricarica garantisce fino a 6 ore di ascolto musicale, che diventano 24 sfruttando la riserva di autonomia presente nella custodia magnetica.

L’esperienza sonora è caratterizzata dalla presenza di una bobina dinamica a diaframma composito di alta qualità, per un suono cristallino e immacolato, migliorato dalla funzionalità di riduzione del rumore attraverso i due microfoni, principale e ausiliario, che cooperano per abbattere i disturbi.

Non manca poi la connessione diretta binaurale, a bassa latenza e bassa perdita di segnale, perfetto anche per le sessioni di gioco o la visione di video. Completano il quadro i controlli touch sui padiglioni auricolari, la certificazione IP58 contro spruzzi e polvere e l’accoppiamento istantaneo.

Le Huawei Honor X1 si acquistano a soli 30 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.