Solo 3,25 euro per una microSD da 32 GB, offerta incredibile

Non crediamo ci siano offerte più vantaggiose di queste se siete alla ricerca di una microSD. Quella ORICO da 32 GB è proposta all’incredibile prezzo di 3,25 euro in offerta lampo. Praticamente regalata, ma fate in fretta, la potrete acquistare per poco tempo direttamente a questo indirizzo.

La linea di microSD ORICO propone diversi formati, da quello in offerta da 32 GB a quello da 256 GB. Di seguito una tabella con le capacità effettive di ciascuna microSD:

32 GB = circa 28-30 GB

64 GB = circa 58-60 GB

128 GB = circa 115-119 GB

256 GB = circa 230-238 GB

Ovviamente, si tratta di una microSD compatibile con tutti i prodotti che le supportano, quindi anche con smartphone o tablet Android, che dispongono del vano per l’espansione di memoria. All’interno del pack di vendita, oltre alla microSD è presente anche l’adattatore per utilizzarla nelle periferiche che godono del supporto alle SD, come ad esempio sui PC o anche su iMac. Inoltre, sono compatibili per macchine fotografiche, droni, e altro ancora.

Quanto alle velocità di lettura e scrittura offerte da questa microSD, il produttore dichiara velocità fino a 80 MB / S in lettura, e 18/20 MB/S in scrittura.

Il listino di queste MicroSD è davvero basso, solitamente costano 4,30 euro, ma al momento le si acquistano in offerta lampo a partire da 3,25 euro. Le trovare a questo indirizzo, dove è possibile scegliere anche le MicroSD di taglia superiore.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.