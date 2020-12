Solo 33 € il mini compressore multiuso: funziona anche da torcia d’emergenza

Un accessorio sicuramente utile che potrebbe tirarvi fuori da alcune situazioni non piacevoli. Il mini compressore che vi proponiamo in offerta lampo a 33 euro nasce con lo scopo principale di fungere da piccola pompa elettrica, pronta a gonfiare e rinvigorire le gomme della vostra bicicletta e non solo. Clicca qui per acquistare.

Simile nel design ad una normale pompa manuale, addirittura più piccola, si tratta di un vero e proprio compressore portatile, che permette di gonfiare in un batter d’occhio ruote di bici.

Incorpora uno schermo LCD a cristalli liquidi, tramite il quale impostare facilmente il valore della pressione dell’aria da raggiungere, tramite i pulsanti “+” e “-“: in questo modo, tramite la semplice pressione di un pulsante, si riuscirà a raggiungere la pressione preimpostata.

Ancora, tramite il pulsante “UNT” sarà possibile scorrere una tra le 4 unità di pressione dell’aria PSI, BAR, KPA, KG/CM2. In ultimo, non per importanza, il piccolo display gode di una funzione di spegnimento automatico quando non è in funzione.

All’occorrenza, il piccolo compressore può gonfiare anche altri accessori, come ad esempio un pallone o altri oggetti che richiedano gonfiaggio, o aiutare anche a gonfiare parzialmente le gomme dell’auto o della moto.

Le sue funzionalità però non si fermano qui: grazie infatti alla sua potete batteria da 2000mAh il gadget può svolgere anche la funzione di torcia elettrica. Anche in questo caso, in base alla situazione, può essere molto utile.

In sostanza è l’accessorio perfetto, che può assistervi in tutte le escursioni, gonfiando una gomma o illuminando la via nel caso si sia fatto buio. Pesa appena 500 grammi e ha dimensioni davvero ridotte, pari a circa 5,50 x 4,50 x 19,80 cm.

Costa 33,82 euro e si acquista direttamente da qui.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.