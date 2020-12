Solo 34 € per una pulizia dentale professionale con il rimuovi tartaro a ultrasuoni DR.BEI YC2

Se un normale spazzolino elettrico, unito a un idropulsore possono garantirvi una cura dentale approfondita, per passare allo step successivo, e raggiungere un risultato veramente professionale, serve uno strumento in grado di rimuovere il tartaro. DR.BEI YC2 è quello che vi serve per una pulizia dentale approfondita.

Non si tratta del classico spazzolino elettrico, bensì di un vero e proprio strumento per rimuovere il tartaro. Non pensiate che occorrano cifre da capogiro per acquistarlo: oggi si compra in offerta lampo a 34,44 euro. Clicca qui per acquistare.

DR.BEI YC2, una volta acceso, non farà alcun rumore. Questo grazie al fatto che non propone un motore a vibrazione, ma si tratta di uno strumento a ultrasuoni. Una volta appoggiata la testina sulla superficie dentale si otterrà l’effetto pulizia.

Peraltro, risulta assolutamente sicuro e indolore, perché la testina si attiva solo quando viene posizionata su una superficie dura, come il dente appunto, disattivandosi, invece, se si adagia per sbaglio sulla gengiva morbida.

Adatto, dunque, anche per i principianti, la sua funzione è quella di rimuovere il tartaro che si forma sulla superficie dei denti, un po’ come avviene dal dentista quando si richiede una pulizia professionale. Spesso lavarsi i denti non è sufficiente per prevenire la formazione di tartaro, e lo strumento apposito potrebbe essere l’unica soluzione al problema.

E’ fatto in acciaio inossidabile nelle testine, mentre il manico è in ABS, così da alleggerirne il peso. In totale, il sensore pesa appena 100 grammi circa, e ha dimensioni contenute in appena 22,00 x 3,00 x 3,00 cm. All’interno della confezione, oltre al sensore, due testine di pulizia, il cavo di ricarica USB, e anche uno specchietto orale per meglio individuare le zone in cui agire.

DR.BEI YC2 solitamente costa oltre 46 euro, ma al momento si acquista a 34,44 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.