Solo 38 € OnePlus Buds Z, le cuffie auricolari wireless dal rapporto qualità prezzo stellare

Nuova offerta da non perdere per un prodotto OnePlus: parliamo dei OnePlus Buds Z, il secondo modello di cuffie auricolari true wireless di OnePlus, in vendita a poco più di 30 euro grazie al coupon L5AB5B7B65153000.

Le OnePlus Buds Z sono molto simili alle OnePlus Buds, ma differiscono per alcune caratteristiche importanti. La principale è probabilmente la forma e la calzata. Laddove il primo modello di Buds proponeva una forma half-in ear, le OnePlus Buds Z sono la classiche auricolari in-ear.

Dotate di tre diverse misure di gommini in silicone, vanno ad inserirsi maggiormente nell’orecchio, favorendo un migliore isolamento acustico e cancellazione passiva del rumore esterno.

Non manca anche un sistema di cancellazione del rumore attivo, coadiuvato dal’uso di due diversi microfoni e dalla tecnologia BlueTooth 5.0, per chiamate stabili e audio limpido e senza disturbo.

L’autonomia è sempre un punto di forza: ogni singola ricarica garantisce fino a 20 ore di ascolto continuo. Grazie alla funzionalità di ricarica veloce integrata nella custodia, bastano solo 10 minuti di ricarica per ripristinare fino a 3 ore di ascolto.

Dal peso di soli 4,35 grammi per auricolare, le OnePlus Buds Z includono un driver dinamico da 10 mm particolarmente efficace sui bassi, ma in grado di supporta tecnologie stereo tridimensionali con Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner, mentre i controlli sono precisi e versatili grazie ai pulsanti touch presenti sul padiglione auricolare.

Infine grazie alla certificazione IP55, i OnePlus Buds Z sono al riparo da spruzzi in modo da poter essere utilizzati anche in ambito sportivo.

Perfette per chi è alla ricerca di un paio di auricolari dall’ottimo rapporto qualità prezzo, OnePlus Buds Z si acquistano in offerta a soli 38 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.