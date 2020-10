Solo 4 € per il termometro elettronico digitale con display LED: preciso, rapido ed economico

Offerta da non perdere quella dedicata a questo termometro elettronico digitale, che combina la comodità di un termometro moderno con l’accuratezza dei più classici termometri a mercurio o gallio, il tutto ad un prezzo di soli 4 euro circa.

Il termometro è caratterizzato dalla classica forma affusolata tipica di questi strumenti, con un punta sensibile alla temperatura posizionata sul fondo e deputata alla misurazione e un display LED retroilluminato per leggere i risultati anche in caso di scarsità di illuminazione.

Una volta applicato, il termometro digitale sarà in grado di leggere la temperatura in soli 30 secondi; può essere impostato sia sulla scala di misurazione Fahrenheit, sia Celsius. Inoltre è in grado di salvare fino a 32 misurazioni e di avvertire l’utente con una vibrazione non appena il dato è stato rilevato.

Probabilmente termometri di questo tipo sono il giusto compromesso fra praticità e comodità soprattutto in casa: sono infatti più rapidi nella misurazione rispetto ai classici termometri a mercurio o gallio, e sono più precisi dei termometri a infrarossi, con un margine di errore di soli 0,1 gradi.

Il prezzo infine è uno degli aspetti più interessanti: il costo è di soli 4 euro circa, praticamente equivalente a quattro caffè. Insomma, se volete acquistare un termometro un po’ più moderno ad un prezzo vantaggioso questa è l’occasione.

