Solo 50 € il router Xiaomi AX1800, dal design futuristico con trasmissione fino a 1201 Mbps

Offerta da non perdere per il router Xiaomi AX1800, dispositivi perfetto per la casa e tra i più veloci della società. Grazie a un’offerta lampo lo si può acquistare a circa 50 euro.

Il router Xiaomi AX1800 è dotato di tutte le ultime tecnologie per garantire una connessione impeccabile: monta un processore IPQ6000 CPU A53 a 4 core e A53 1,2 GHz, con un motore di accelerazione di rete NPU single core a 1,5 GHz, memoria ROM da 128 MB e una memoria RAM da 256 MB.

È perfettamente compatibile con le reti 2,4 e 5 GHz, precisamente: 2,4 GHz WiFi 2×2 con supporto al protocollo IEEE 802.11ax, e velocità massima teorica fino a 574 Mbps, mentre per il 5GHz WiFi 2×2 con velocità massima teorica può raggiungere 1201 Mbps.

L’interfaccia del router propone una porta WAN adattiva 10/100 / 1000M (Auto MDIMDIX) e tre porte LAN adattive 10/100/1000M. Non mancano gli indicatori LED, due nella fattispecie, che fungono da indicatore di sistema e indicatore Internet, con un pulsante di ripristino nel caso di una errata configurazione.

Supporta il protocollo standard IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax, IEEE 802.3 / 3u / 3ab e gode di standard di certificazione GB / T9254-: 2008; GB4943.1-2011.

A livello di parametri software il sistema operativo è basato su ROM MiWiFi profondamente personalizzata con OpenWRT. Il router offre naturalmente sicurezza WPA-PSKWPA2-PSKWPA3 -Crittografia SAE, controllo di accesso wireless, possibilità di nascondere la SSID, e supporta le app di gestione su web, Android e iOS.

Solitamente il router Xiaomi AX1800 ha un costo di listino di oltre 80 euro, ma al momento lo si acquista a 50 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.