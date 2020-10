Solo 54,49 euro il vaporetto Deerma ZQ610 per sanificare la casa con il vapore

Al giorno d’oggi sanificare gli ambienti in cui si vive è diventato un imperativo al quale non possiamo rinunciare. Ecco perché strumenti come Deerma ZQ610 risultano essere davvero importanti nel quotidiano. Al momento, questa scopa per sanificare il pavimento, si acquista in offerta lampo a 54,49 euro. Clicca qui per acquistarla.

Adatto per la pulizia domestica, ma anche per quella di piccoli studi professionali, garantisce il 99,99% di sterilizzazione grazie al suo potente getto a vapore. Il tubo di collegamento a tre sezioni può essere allungato o rimpicciolito a seconda degli utilizzi e delle superfici da sanificare, che si tratti del pavimento o di una mensola o di una scrivania.

Si utilizza facilmente grazie al suo montaggio a scatto sicuro, che consente di assemblare la scopa nelle diverse modalità presenti, per i diversi utilizzi. Non solo, in questo modo l’utente potrà sostituire facilmente e rapidamente gli accessori in dotazione.

Il suo motore eroga una potenza di 1600W, mentre la capacità del serbatoio dell’acqua ammonta a 230ml, con un tempo stimato di appena 20 secondi per riscaldare l’acqua e permettere la creazione del vapore. Offre un tempo di utilizzo di 11 minuti e ha un cavo lungo circa 4 metri.

E’ fatta principalmente in ABS e pesa circa 3 kg, con dimensioni di 38,90 x 8,50 x 18,00 cm. All’interno della confezione, oltre alla corpo principale anche un mocio spazzolato, un tubo e tre sezioni, una testa a spazzola, un raschietto, una testa di pulizia per vestiti, e altro ancora.

Deerma ZQ610 solitamente ha un costo di quasi 90 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 54,49 euro direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.