Solo 6 euro lo zaino Xiaomi Urban Leisure unisex, impermebile e resistente

Se avete bisogno di uno zaino leggero, pratico ed ergonomico, date uno sguardo al mini zaino Xiaomi in offerta lampo su GearBest a partire da solo 6 euro con il coupon N50B8985159EB000. Si tratta di uno zaino realizzato in tessuto poliestere impermeabile, una scelta che lo mantiene leggerissimo ma molto resistente agli strappi e alla pioggia.

Dal design ergonomico, è costruito per scaricare con equilibrio il peso sulle spalle ed offre una serie di tasche che permettono di separare i vari oggetti riposti al suo interno.

Nello specifico lo scompartimento principale può contenere vestiti, libri, una borraccia oppure un iPad, mentre la tasca frontale e i due taschini laterali sono ottimi per riporre portafoglio, chiavi, cuffie, fazzoletti e poco altro.

Perfetto per l’estate, ma non solo, il mini zaino Xiaomi ha una capacità di 10 litri e per design e disposizione delle tasche è l’ideale per i viaggi, per andare a scuola o da usare tutti i giorni anche per lo shopping. Questo zaino pesa appena 165 grammi e misura 34 x 23 x 13 centimetri.

Abbiamo provato personalmente questo zaino Xiaomi e le promesse sono decisamente mantenute: lo zaino è di pregevole fattura, leggero ma resistente ed impermeabile, e soprattutto molto comodo per chi è alla ricerca di uno zainetto piccolo e poco ingombrante.

Comoda tasca interna, per posizionarci un tablet o un piccolo notebook, e le due tasche laterali senza zip, perfette per una bottiglietta d’acqua o altri accessori, perfetta anche la tasca frontale, perfettamente funzionale.

Lo zaino inoltre è disponibile anche un due nuove colorazioni: modello Starry Skye con look total black con macchie bianche sulla parte superiore, ed una versione Camouflage verde mimetica, moderna e sportiva. Due nuove colorazioni particolarmente trendy e alla moda, ma che non rinunciano alla praticità di tutti i giorni.

Se interessati al momento il mini zaino Xiaomiè in offerta lampo su GearBest, scontato del 20%: disponibile in vari colori, si parte da soli 6 euro circa utilizzando il coupon N50B8985159EB000 in fase di acquisto. La spedizione è gratuita.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.