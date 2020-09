Solo 7 € il sensore smart per porte e finestre Aqara compatibile con Zigbee

Offerta da non perdere quella dedicata al sensore porte e finestre Aqara, compatibile con protocollo Zigbee ed in vendita a poco più di 7 euro.

Come per tutti i dispositivi di questo genere è composto da due elementi che vengono montati allineati fra sull’anta e sul corrispondente stipite della porta, in modo da configurare una connessione magnetica fra i due elementi.

L’apertura della porta o della finestra interrompe la connessione e – all’interno di un impianto di domotica casalingo – permette di realizzare combinazione disparate.

Ad esempio è possibile interrompere l’erogazione di aria condizionata quando la finestra è aperte; è possibile programmare l’accensione di una videocamera nel momento in cui una porta viene aperta oppure di far scattare un allarme o di accendere una luce.

Si tratta di uno dei sensori più utilizzati e diffusi negli impianti di smart home e consente di creare infinite combinazioni automatiche, in base anche alla configurazione del vostro impianto smart.

Il sensore porte e finestre di Aqara si acquista a circa 7 euro cliccando su questo link diretto.

Il dispositivi può essere utilizzato in presenza di un gateway o una smart camera già installati. Se non disponete di un dispositivo di questo tipo potete sceglierne uno fra i seguenti.

Smart camera Aqara G2H (compatibile con HomeKit) – 49 euro

Gateway Xiaomi Mijia (compatibile con HomeKit) – 22 euro

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.