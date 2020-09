Solo 70 € Amazfit Verge Lite: lo smartwatch in offerta al prezzo più basso di sempre

Se siete alla ricerca di uno smartwatch completo e votato particolarmente al tracciamento delle attività di fitness con un rapporto qualità prezzo imbattibile ecco l’offerta dedicata ad Amazfit Verge Lite, il fratello minore del super popolare Amazfit Verge, al momento in vendita a solo 70 € probabilmente il prezzo più basso di sempre.

Lo smartwatch (di cui potete leggere la nostra recensione a questo link) include uno schermo a colori da 1,3 pollici con tecnologia AMOLED, e propone, ben 7 Modalità Sportive, tutte seguite e tracciate grazie a GPS + GLONASS. Amazfit Verge Lite permette di tenere traccia di diversi sport all’aria aperta, oltre a tapis roulant, passeggiate, ciclismo indoor, ellittico, esercizio, corsa e altro ancora.

Disponibile il sensore ottico, che permette di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, il che consente di monitorare il battito cardiaco durante il giorno, scoprire anomalie nel tempo.

Notevole – come da tradizione Amazfit – l’autonomia che garantisce fino a 20 giorni in stand by con una singola ricarica.

Non mancano funzioni smart, come la possibilità di leggere al polso promemoria, chiamate e messaggi SMS ricevuti su smartphone, oltre a fungere da contapassi, e a disporre di funzioni per il monitoraggio del sonno.

Tra le funzioni per la salute, segnaliamo il tracciamento della pressione sanguigna, il monitoraggio della percentuale di ossigeno e il conteggio delle calorie.

Amazfit Verge Lite è impermeabile e resistente all’acqua, e gode di certificazione IP68 ha funzioni di vibrazione sulle telefonare in entrata su smartphone, allarmi, promemoria sedentarietà e altre funzioni.

E’ compatibile con iOS e Android, ha dimensioni di 43 x 43 x 12,6 mm e un cinturino pari a 183 x 20 mm. Per il corretto funzionamento richiede uno smartphone con BT 4.0, iOS 9 o versioni successive, Android 4.4, o versioni successive.

Amazfit Verge Lite si acquista a soli 70 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.