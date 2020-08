Solo 74 € il tablet 4G LTE Teclast P80X, con schermo da 8″ e 32 GB di memoria

Siete alla ricerca di un tablet nuovo, non avete grandi esigenze ma volete spendere pochissimo per un buon prodotto in termini di qualità prezzo? Teclast P80X è attualmente in offerta lampo a soli 74 euro.

Si tratta di un tablet perfetto per chi vuole acquistare un “muletto” a basso costo, oppure come apparecchio da regalare ad un bimbo come primo tablet (il prezzo basso limita le preoccupazioni nel caso delle conseguenze meno piacevoli) o ad una persona anziana che non è mai stata alle prese con un dispositivo smart.

Il Teclast P80X monta uno schermo IPS da 8 pollici con risoluzione 1.200 x 800 pixel, è dotato di processore Spreadtrum SC9863A 1.6GHz Octa Core, GPU IMG-8322, 2 GB di RAM e 32 GB di capacità espandibile tramite microSD fino a ulteriori 128 GB.

Riguardo il comparto fotografico ha una fotocamera anteriore da 0.3 MP per le videochiamate e una posteriore da 2 MP per scansioni di documenti al volo. E’ dotato di Bluetooth 4.0 e WiFi; inoltre utilizza la versione 9.0 di Android ed include anche uno slot per inserimento della SIM, che permette di utilizzarlo anche in mobilità per ricevere telefonate o utilizzare la rete dati.

La batteria, da 4.500 mAh, promette fino a 10 ore di riproduzione video continuata e si ricarica tramite presa microUSB. L’alimentatore, incluso in confezione, è da 5V / 2A. Tra le altre porte segnaliamo la presenza di presa USB-C e l’ormai sempre più rara porta audio jack da 3.5 mm per le cuffie. Misura circa 22,5 x 14,1 x 2,5 centimetri e pesa intorno ai 650 grammi.

Il Teclast P80X al momento è in offerta lampo al prezzo di soli 74 euro circa e si acquista cliccando su questo link diretto con spedizione gratuita e rapida dai magazzini europei.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.