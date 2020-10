Solo 8 € gli auricolari wireless F9-5 TWS grazie ad un coupon. Spedizione gratuita

E’ incredibile come al giorno d’oggi sia ormai possibile acquistare un paio di auricolari true wireless di qualità ad un prezzo davvero basso. Oggi vi proponiamo il modello F9-5 TWS, che su eBay si comprano a 8,49 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Gli auricolari hanno la classica forma a bottone, e tra le novità quella del display LCD presente nel case di ricarica, che mostra esattamente lo stato di carica dei due auricolari. Sono dotati di tecnologia touch, e grazie alla pressione di appena due secondi sulla superficie tattile è possibile attivare l’assistente vocale.

Gli auricolari godono di una tecnologia per l’accoppiamento automatico: basta estrarle dalla custodia di ricarica per essere abbinati automaticamente all’ultimo dispositivo in uso. Una volta inseriti nel case, invece, gli auricolari vengono automaticamente spenti, e dopo essersi scollegati iniziato a caricare.

Grazie alla potente batteria da 1500 mAh incorporata nel case di ricarica, sarà possibile prolungare a dismisura l’utilizzo degli auricolari, che hanno un’autonomia dichiarata di 4 ore di riproduzione per ogni singola ricarica. Godono di tecnologia di riduzione del rumore che aiuta a escludere i rumori in ambienti rumorosi.

Sono compatibili con iOS e Android e godono della certificazione IPX5, dunque adatte per lo sport, impermeabili e resistenti al sudore, così da poter ascoltare la musica nei giorni di pioggia e durante l’allenamento.

Godono del supporto al Bluetooth 5.0, così da assicurare un range di abbonamento di 10 metri. Gli auricolari hanno una batteria integrata da 50 mAh, che si ricarica in appena 1 ora.

F9-5 TWS si acquistano su eBay a soli 8,49 euro inserendo il codice sconto PITLONG20 in fase di acquisto. La spedizione è gratis.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.