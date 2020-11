Solo 9 € gli Elephone Elepods 1, gli auricolari TWS cloni di Xiaomi Redmi Airdots

Se vi piace l’idea di ascoltare la musica e gestire le telefonate con degli auricolari stile AirPods, ovvero senza alcun cavo a ingombrare, ma non volete spendere molto, ecco l’offerta che fa per voi: gli Elephone Elepods 1 infatti sono al momento scontati a meno di 10 euro grazie ad un codice.

Molto simili a Xiaomi Redmi Airdots, esteticamente non hanno nulla a che spartire con gli AirPods di Apple: sono molto più piccoli perché non presentano l’astina e sono di colore nero. La superficie esterna è touch, il che vuol dire maggiore durabilità nel tempo perché non ci sono parti meccaniche. Il controllo musicale infatti non avviene attraverso la pressione di un pulsante ma appunto sfiorando il dito su quest’area, dalla quale è possibile richiamare anche l’assistente vocale per gestire tutto con la voce.

Montano driver in grafene da 6 mm che promettono una buona resa musicale mentre dal fronte dell’autonomia, hanno una batteria da 45 mAh che promette fino a tre ore di autonomia con una sola carica. La ricarica invece si gestisce tramite la custodia nella quale si inseriscono per trasportarli senza perderli. Offre 280 mAh che promettono più di due ricariche complete degli auricolari (la ricarica avviene in circa tre ore).

Una particolarità di questo modello risiede nella presenza di uno schermo LED dal quale è possibile leggere la percentuale di energia residua nella custodia. In questo modo si può sapere a colpo d’occhio se la custodia è scarica o se c’è energia sufficiente per ricaricare anche solo uno dei due auricolari, magari per gestire una telefonata in mono. Quando poi la custodia è scarica, basta collegarla ad un alimentatore tramite cavetto microUSB.

Questi auricolari sono dotati della più recente tecnologia Bluetooth 5.0 che assicura una migliore stabilità del segnale rispetto ad altri. Sono costruiti in ABS e come dicevamo al momento si comprano in offerta su Gearbest: basta inserire il codice GBELEPHELEP e il prezzo scende a soli 9,34 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.