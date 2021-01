Solo 9 € la mini videocamera WiFi 1080p HD Gocomma A9, quasi invisibile

Gocomma A9 è una mini videocamera HD di piccole dimensioni, perfetta da trasportare e anche molto facile da nascondere. Grazie all’ultima offerta è possibile acquistarla a soli 9 euro grazie al codice UQ0YUQJBET.

Il retro della fotocamera integra un comodo magnete che consente di agganciarla a alle superfici adeguate, scegliendo così una posizione specifica per il monitoraggio. Viste le dimensioni ridotte, può essere comodamente posizionate in maniera discreta, senza essere notata.

Tecnicamente la risoluzione video è 1080p con un formato di compressione H.264, ed un grandangolo 150 gradi. Gocomma A9 include anche 6 mini LED a infrarossi che permettono riprese anche in ambienti senza illuminazione, con una visione notturna fino a 5 m.

Il dispositivo può essere utilizzato per registrazioni automatiche a monitoraggio locale (con distanza di ripresa in condizioni standard fino a 10-20 metri negli interni, fino a 50 metri in esterna), monitoraggio remoto, registrazione in loop e registrazione del movimento.

Gocomma A9 funziona direttamente con un App multi-funzione che si installa sul telefono e permette di controllare la registrazione direttamente via wireless dallo smartphone anche in assenza di un network WiFi.

La mini videocamera è equipaggiata con una batteria al litio ricaricabile da 400 mAh (che permette fino a 4 ore di riprese video) e supporta l’espansione con scheda SD fino a 128 GB.

Gocomma A9 si acquista a soli 9 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon UQ0YUQJBET in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.