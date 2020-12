Solo 9 € l’altoparlante identico alle AirPods di Apple, ricaricabile e con Bluetooth 5.0

Se siete innamorato del design degli auricolari AirPods di Apple, la versione originale, amerete di sicuro questo altoparlante che ne riproduce il design in versione “maggiorata”, vendita a soli 9 euro.

Si tratta di un altoparlante speaker Bluetooth 5.0 che si collega al vostro smartphone o dispositivo dotato di connettività wireless e permette di riprodurre musica, podcast a tracce audio.

Come intuibile l’aspetto più interessante è il fatto che questo altoparlante sembri una versione cresciuta degli AirPods di Apple, con la tipica forma half-in ear.

Lo speaker è ricaricabile ed include una batteria da 1200mAh che si ricarica via USB (il cavo di ricarica è incluso) in 12 ore e garantisce fino a 8 ore di riproduzione. La potenza dello speaker è di 5W ed include anche la radio FM che permette anche si ascoltare il proprio canale radio preferito.

Per chi ama il design di AirPods, lo speaker è disponibili in colore bianco, per riprodurre alla perfezione lo stile di Apple; chi invece preferisce una variante, potrà scegliere fra altri colori, come verde, azzurro, nero e rosa.

L’altoparlante in stile AirPods si acquista a soli 9 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.