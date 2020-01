Solo oggi: cavo Lightning 2 metri a 6,95€

Vi serve un cavo Lighting lungo? Niente di meglio che approfittare dell’offerta lampo di Amazon su quell di Spigen che unito ad un codice proposto dal produttore fa scendere questo eccellente accessorio ad un prezzo record: 6,95€

Questo accessorio, il primo di questo tipo in commercio ad essere certificato da Apple, rappresenta al momento il modo più economico per ricaricare velocemente un iPhone, senza ricorrere agli accessori prodotti da Cupertino direttamente.

Questo cavo è compatibile con ogni alimentatore USB tradizione (esclusivi quelli USB-C) ed è perfetto per ricaricare un iPhone o un iPad da una postazione lontana dalla presa. Normalmente un cavo è lungo un metro (e spesso anche 90 centimetri), questo lungo il doppio. È anche un cavo certificato da Apple e ha una superiore solidità: è stato testato per 600 piegamenti ed è fornito con un laccetto per tenerlo raccolto.

Il cavo costerebbe 13,989 €. Con lo sconto flash di oggi lo paghereste 10,95, ma usando il codice BLACK20L lo pagate solo 6,95 €

Click qui per comprare