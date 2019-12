Solo oggi risparmiate 150 € su Deebot Ozmo 920, robot “smart” per casa che aspira e lava

Se volete un eccellente robot aspirapolvere che non solo aspira ma lava, connesso con iPhone e capace di concorrere con i migliori del settore, oggi c’è una buona occasione. Deebot OZMO 920 a 349 euro invece che 499 euro.

Di questo accessorio abbiamo detto tutto il bene possibile in una recensione, che potete usare anche per approfondire funzionamento, peculiarità e (pochi) difetti. Detto in sintesi qui possiamo semplicemente dire che è un prodotto questi perfetto specialmente in rapporto al costo che presenta oggi. Le funzioni sono infinite ma le principali sono quelle che li permettono di avere quasi… autonomia di giudizio.

usa un sistema innovativo per navigare la casa utilizzando un laser dopo averla mappata

legge due mappe diverse per ampi spazi o case moltiplicano

allestisce barriere virtuali sia per aspirare che per lavare

maggiora automaticamente la potenza quando trova un tappeto

integra un serbatoio d’acqua di un quarto di litro per il lavaggio con regolazione via app

si muove su ruote innovative che gli permettono di superare ostacoli fino a 2 cm (come la soglia delle porte)

la sua spazzola arriva in profondità su insenature fino a 4mm

ha un autonomia di 110 minuti di lavoro

azione di continuità dopo la ricarica: se il robot non ha terminato e la batteria è scarsa, si ricarica e continua a pulire dopo avere acquisto alto autonomia.

La sua applicazione ha funzioni molto avanzate, la migliore che abbiamo mai provato qui a Macitynet

È compatibile con Alexa e tutti gli speaker smart di Google

Nel corso della nostra recensione avevamo auspicato uno sconto per il periodo del Natale, in questo caso sarebbe stato un “best buy” per la vostra casa o come regalo. A 349 euro è persino sotto la soglia di prezzo che lo rende un acquisto obbligato per chi va cercando un prodotto di marca (Deebot è un importante concorrente di grandi marchi, incluso Roomba) e quindi è un vero affare in acquisto.

All’offerta, valida solo per il giorno di oggi, si accede da qui