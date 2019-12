Natale fai da te: trapani avvitatori Black + Decker da 40,99 euro e in consegna domani

Se siete appassionati di fai da te oppure prevedete di montare quei mobili Ikea che vi sono piovuti in casa, prendete appunti: su Amazon, nel contesto di una promozione sui prodotti Black + Decker, non solo sono in sconto due trapani avvitatori a batteria, ma vi arrivano anche domani. Sitiamo parlando del BLACK+DECKER ASD184KB-QW con valigetta e doppio pack batterie a 111 euro e BLACK+DECKER BDCDD12-QW a 40,99 euro.

BLACK+DECKER ASD184KB-QW è il prodotto più potente e completo. Ha 18W di potenza, sufficienti per forare legno, metallo e per realizzare ogni tipo di avvitatura. Sfrutta una tecnologia B+B denominata Autosense che regola automaticamente l’azione in base alla funzione della vite e della superficie di avvitatura così da stringere o allentare le viti con precisione e senza sforzi. Il trapano (fino ad 800 giri al minuto) e avvitatore (fino a 26 Nm di torsione) ha un indicatore di carica che mostra in tempo reale la carica residua della batteria e una luce LED di lavoro. La batteria al Litio si innesta a slitta. Nel pack che fornisce Amazon in sconto, trovate anche la valigetta per trasporto e custodia e una batteria extra, oltre a quella normalmente in dotazione, per avere maggior autonomia di lavoro.

Il prezzo ufficiale di questo trapano avvitatore è di 199 €. In commercio si trova anche a meno, ma nessuno l’offre a solo 111 euro spedizione inclusa.

BLACK+DECKER BDCDD12-QW T è l’ideale per lavori di minor impegno, perfetto per chi saltuariamente deve forare del legno oppure assemblare mobili ed altri oggetti. È particolarmente leggero e compatto, ha un motore di 10.8V di potenza ma anche qui abbiamo la funzione Autosense con luce LED per lavorare in aree buie o poco illuminate grazie alla pratica luce LED di lavoro. Raggiunge i 550 giri al minuto per forare su legno (fori fino a 25 mm di diametro) e metallo (fori fino a 10 mm di diametro). La coppia di serraggio arriva fino a 26 Nm.

Il prezzo ufficiale del BLACK+DECKER BDCDD12-QW è di 55 euro. Nessuno ve l’offre a solo 40,99 euro come fa Amazon.

Tutti e due i trapani sono in consegna per domani nella maggior parte d’Italia.