Soundbar Samsung bloccata dopo aggiornamento firmware

La soundbar HW-Q990D di Samsung, una soundbar top di gamma, è diventata inutilizzabile per alcuni utenti dopo un aggiornamento firmware rilasciato pochi giorni addietro dal produttore.

Lo riferisce il sito statunitense The Verge che riporta segnalazioni sui forum Samsung, su Reddit e siti vari, confermando che in vari casi qualcosa è andato storto con l’aggiornamento di questo sistema Dolby Atmos premium.

Utenti di varie nazioni riferiscono che dopo l’aggiornamento la soundbar non risponde e a nulla servono tentativi di reset / ripristino. La soundbar è inaccessibile anche dall’app SmartThings di Samsung. Il dispositivo si accende ma appare come “congelato” collegato alla TV ed è inutilizzabile con la funzione eARC (Enhanced Audio Return Channel) che permette di trasmettere un segnale audio alla massima risoluzione originale attraverso un cavo HDMI e riprodurre l’audio.

L’inconveniente, come accennato, sembra riguardare l’ultimo firmware versione 1020.7. Molte unità Q990D sono impostate in modo da ricevere automaticamente gli aggiornamenti, elemento che ha comportato il verificarsi del problema per tante persone. Se disponete un una soundbar Samsung che non è stata ancora aggiornata, è opportuno disabilitare gli aggiornamenti fino a quando il produttore non farà chiarezza e risolverà il problema.

Alcuni utenti riferiscono di problemi simili anche con i modelli HW-Q800D e HW-S801D, ma la maggiorpate dei problemi sembrano riguardare il modello Q990D (un prodotto che nel momento in cui scriviamo su Amazon è venduto 919 euro).

Ad alcuni utenti che hanno riscontrato l’inconveniente il produttore avrebbe chiesto di inviare il prodotto in assistenza; non è chiaro se sarà possibile risolvere da soli il problema, installando in qualche modo un nuovo aggiornamento software.

La soundbar top di gamma HW-Q990D, lanciata nel 2024, ha ricevuto recensioni positive grazie a funzionalità come Q-Symphony e a qualità del suono migliorata con funzioni AI.

Secondo il recente report annuale di FutureSource Consulting, Samsung ha confermato la leadership nel mercato globale delle soundbar per undici anni consecutivi. Gli ultimi dati pubblicati evidenziano una quota di mercato del 20,1% e un contributo del 18,4% al volume di vendite nel settore.