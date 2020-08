Soundcore Flare Speaker, musica e luci: sconto a 59,99 euro

Se cercate un altoparlante di alta qualità è arrivato il momento di acquistare in sconto Soundcore Flare Speaker di Anker, speaker a 360 gradi che ricalca seppur lontanamente la filosofia di HomePod di Apple, irradiando il suono in tutta la stanza attorno all’ascoltatore.

SoundCore Flare è un altoparlante che fa parte della famiglia di prodotti Anker Innovations, in grado di diffondere un suono a 360 gradi per tutte le persone nella stanza , che avranno così un biglietto in prima fila per l’ascolto o la visione di contenuti. Flare emana un suono a 360° grazie ai due altoparlanti full range puntati in direzione opposta, coadiuvato dai radiatori passivi.

Tra le altre tecnologie di cui si serve l’altoparlante anche un processore di segnale digitale personalizzato, che dapprima analizza, e poi esalta, i bassi della musica in tempo reale. Questo segnale audio viene poi trasformato in suono intensificato grazie ad altoparlanti in neodimio. Per attivare un tale effetto è sufficiente premere il tasto BassUp presente sulla periferica.

Ad esaltare l’estetica dell’altoparlante, rendendolo più aggressivo, anche un anello di LED sulla parte inferiore, che si illumina e pulsa a ritmo di musica per un’esperienza audiovisiva più coinvolgente, con 5 modalità personalizzabili che aiutano a regolare il mood e l’atmosfera per ogni occasione.

Flare è il primo speaker della società ad utilizzare la nuova app Soundcore, che permette di personalizzare il suono e l’illuminazione di Flare tramite smartphone o tablet. La protezione IPX7 permette all’altoparlante di resistere a schizzi, pioggia e perfino ad immersione completa in acqua, purché ci si ricordi di chiudere il coperchio della porta USB de la periferica si trova vicino all’acqua.

Soundcore eredita la tecnologia di gestione della carica da Anker, per godere di oltre 250 brani con una singola carica. Peraltro, l’altoparlante offre possibilità di suono stereo Wireless, posizionando due speaker entro 5 metri di distanza in spazi chiusi o entro 15 metri in spazi aperti.

Solitamente costa 79,99 euro ma con il codice sconto 0S8KGRLU lo si pagherà 59,99 euro.