Soundcore Life Q20, cuffie con tecnologia ANC in offerta a 49,99 euro

Le cuffie Anker Soundcore Life Q20 al momento sono tra le soluzioni over-ear dal miglior rapporto qualità/prezzo in special modo grazie al codice sconto che consente di comprarle a soli 49,99 euro spedizione compresa.

Sono eleganti e leggere, inoltre offrono una qualità audio molto buona, permettendo all’utente di isolarsi completamente dai rumori esterni pigiando un semplice pulsante per attivare la tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore).

L’autonomia è tra i suoi miglior pregi: 30 ore con ANC attivo in modalità wireless, oltre 60 ore se si usano con il cavo e “senza limiti” se si fa a meno della cancellazione del rumore.

Se volete saperne di più vi invitiamo a scorrere la nostra recensione per leggere come vanno e quali sono gli altri vantaggi che le rendono un ottimo prodotto specialmente nella fascia di prezzo in cui si posizionano.

Queste cuffie normalmente costano 60 euro, ma se inserite il codice PRPCCKMZ nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento potete ottenere uno sconto di 10 euro e pagarle soltanto 49,99 euro spedizione compresa.

In confezione è inoltre presente una leggera custodia per il trasporto che permette di portarle con sé, magari con uno zaino, senza dover badare agli altri oggetti riposti nella stessa borsa.